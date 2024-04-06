село Шилекша, село Шилекша, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Шилекша

Кинешемский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5199Шилекша, с.при р. Шилекше.35455915Церковь православная. Богадельня. Ярмарок 2. Еженедельные базары.
5225Шилехонка (Шилекша), слоб.при р. Шилекше.3545112632

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Шевалдовская волость
201. Шилехотская, слобода бывшая удельная, при речке Шилехонке, дворов 11, жителей 60, церковь православная, богадельня, базар

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Шевалдовская волость
Шилекша с.30141630Преобладающ. промыслы по Шевалдовской вол.: валяльщики, возка, пилка и рубка дров, гончары, извоз, лапотники, матросы, судораб. и перевозчики, плотники, прислуга,. торгов Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Кинешемский район
4858Шилекшасело57°11'42°32'O-38-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Кинешемский муниципальный район, Шилекшинское сельское поселение
24611448101с Шилекшасело
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