Коноваленко (Белокур) Параскева Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко (Белокур) Параскева Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1859 и 1862

Дата смерти

21.06.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1880 ст.

Муж: Коноваленко Лукьян Павлович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
27.07.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Федоровна (Белокур) Чернышева
Рождение ребёнка
14.06.1881 ст.

Дочь: Река Агриппина Лукьяновна

Отец ребёнка: Коноваленко Лукьян Павлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
18.10.1883 ст.

Сын: Коноваленко Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Коноваленко Лукьян Павлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
18.10.1883 ст.

Сын: Коноваленко Артемий Лукьянович

Отец ребёнка: Коноваленко Лукьян Павлович

Кровное, Сумська область
Восприемник
10.09.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Сергей Федорович Белокур
Рождение ребёнка
03.09.1888 ст.

Сын: Коноваленко Ефим Лукьянович

Отец ребёнка: Коноваленко Лукьян Павлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-Y?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.01.1891 ст.

Сын: Коноваленко Павел Лукьянович

Отец ребёнка: Коноваленко Лукьян Павлович

Кровное, Сумська область
Восприемник
12.11.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Степанида Васильевна Харченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
21.06.1905 ст.
Причина смерти: от порока сердца | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RZ-S?i=106&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
22.06.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
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