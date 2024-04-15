Коноваленко (Белокур) Параскева Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1859 и 1862
Дата смерти21.06.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1880 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
27.07.1880 ст.
Мария Федоровна (Белокур) Чернышева
Рождение ребёнка
14.06.1881 ст.
Дочь: Река Агриппина Лукьяновна
Отец ребёнка: Коноваленко Лукьян Павлович
Рождение ребёнка
18.10.1883 ст.
Сын: Коноваленко Иван Лукьянович
Отец ребёнка: Коноваленко Лукьян Павлович
Рождение ребёнка
18.10.1883 ст.
Сын: Коноваленко Артемий Лукьянович
Отец ребёнка: Коноваленко Лукьян Павлович
Восприемник
10.09.1887 ст.
Сергей Федорович Белокур
Рождение ребёнка
03.09.1888 ст.
Сын: Коноваленко Ефим Лукьянович
Отец ребёнка: Коноваленко Лукьян Павлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-Y?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.01.1891 ст.
Сын: Коноваленко Павел Лукьянович
Отец ребёнка: Коноваленко Лукьян Павлович
Восприемник
12.11.1895 ст.
Степанида Васильевна Харченко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.1905 ст.
Причина смерти: от порока сердца | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RZ-S?i=106&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
22.06.1905 ст.
на кладбище д. Кровной