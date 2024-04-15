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Коноваленко Ефим Лукьянович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.09.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1888 ст.

Отец: Коноваленко Лукьян Павлович

Мать: Коноваленко Параскева Мироновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-Y?cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.09.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
13.01.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Савва Иванович Коноваленко
Восприемник
16.01.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Федоровна Река
Восприемник
28.08.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Федорович Река
Смерть
Неизвестно
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