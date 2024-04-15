Коноваленко Ефим Лукьянович
Место рождения
Дата рождения03.09.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-Y?cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.09.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
13.01.1906 ст.
Савва Иванович Коноваленко
Восприемник
16.01.1906 ст.
Ксения Федоровна Река
Восприемник
28.08.1908 ст.
Иван Федорович Река
Смерть
Неизвестно