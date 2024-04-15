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Коноваленко Иван Лукьянович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

18.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1883 ст.

Отец: Коноваленко Лукьян Павлович

Мать: Коноваленко Параскева Мироновна

Кровное, Сумська область
Крещение
19.10.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
19.01.1903 ст.

Жена: Коноваленко Анастасия Григорьевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9L-F?i=680&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.06.1904 ст.

Сын: Коноваленко Самсон Иванович

Мать ребёнка: Коноваленко Анастасия Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHK-S?i=802&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
18.11.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Васильевич Черняков
Рождение ребёнка
12.01.1906 ст.

Сын: Коноваленко Савва Иванович

Мать ребёнка: Коноваленко Анастасия Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHM-R?i=833&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.11.1908 ст.

Сын: Коноваленко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Коноваленко Анастасия Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFJ-G?i=285&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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