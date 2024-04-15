Коноваленко Иван Лукьянович
Место рождения
Дата рождения18.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1883 ст.
Крещение
19.10.1883 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
19.01.1903 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9L-F?i=680&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.06.1904 ст.
Сын: Коноваленко Самсон Иванович
Мать ребёнка: Коноваленко Анастасия Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHK-S?i=802&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
18.11.1905 ст.
Михаил Васильевич Черняков
Рождение ребёнка
12.01.1906 ст.
Сын: Коноваленко Савва Иванович
Мать ребёнка: Коноваленко Анастасия Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHM-R?i=833&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.11.1908 ст.
Сын: Коноваленко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Коноваленко Анастасия Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFJ-G?i=285&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно