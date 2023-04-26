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(Исаева) Вера
(Исаева) Вера
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Исаев Семён
1905 г.р.
Мать
Исаева (Карандаева) Анисия
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Исаев Семён
Мать:
Исаева Анисия
Смерть
1942
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