(Исаева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исаева) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Исаев Семён

Мать: Исаева Анисия

Смерть
1942
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