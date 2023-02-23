Исаева (Карандаева) Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1929
Дочь: Никифарова Анна
Отец ребёнка: Исаев Семён
Рождение ребёнка
31.12.1931
Рождение ребёнка
19.01.1936
Рождение ребёнка
20.04.1939
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Исаев Семён
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
16.02.1949
Смерть
Неизвестно