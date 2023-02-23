Исаева (Карандаева) Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Карандаева) Анисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
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1941 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1929

Дочь: Никифарова Анна

Отец ребёнка: Исаев Семён

Рождение ребёнка
31.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Семён

Рождение ребёнка
19.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Семён

Рождение ребёнка
20.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Семён

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Исаев Семён

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Семён

Рождение ребёнка
16.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Семён

Смерть
Неизвестно
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