Синявин Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1956
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1956
Отец: Синявин Евгений Николаевич
Мать: Клавдия Семеновна
Бракосочетание
?.09.1977
Рождение ребёнка
06.08.1978
Дочь: Пожелукина Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Синявина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
05.08.1984
Сын: Синявин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Синявина Ольга Владимировна
Ковров, город Ковров, Владимирская область