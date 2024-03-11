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Синявин Сергей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1956

Отец: Синявин Евгений Николаевич

Мать: Клавдия Семеновна

Бракосочетание
?.09.1977

Жена: Синявина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
06.08.1978

Дочь: Пожелукина Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Синявина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
05.08.1984

Сын: Синявин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Синявина Ольга Владимировна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
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