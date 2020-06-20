Синявина Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1959
Дата смерти20.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1959
Бракосочетание
?.09.1977
Рождение ребёнка
06.08.1978
Дочь: Пожелукина Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Синявин Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
05.08.1984
Сын: Синявин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Синявин Сергей Евгеньевич
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
20.06.2020