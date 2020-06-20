Синявина Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявина Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1959

Дата смерти

20.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1959

Отец: Иванов Владимир Яковлевич

Мать: Иванова Галина Александровна

Бракосочетание
?.09.1977

Муж: Синявин Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
06.08.1978

Дочь: Пожелукина Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Синявин Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
05.08.1984

Сын: Синявин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Синявин Сергей Евгеньевич

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
20.06.2020
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