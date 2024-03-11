Синявин Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синявин Николай
Мать: Синявина -
Рождение ребёнка
30.11.1956
Сын: Синявин Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синявина Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Клавдия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Семеновна
Смерть
Неизвестно