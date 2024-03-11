Синявин Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявин Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синявин Николай

Мать: Синявина -

Рождение ребёнка
30.11.1956

Сын: Синявин Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синявина Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Клавдия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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