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Болховитянова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1885 ст.

Муж: Болховитянов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
03.10.1886 ст.

Сын: Болховитин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: крестьяне Иван Ефимов Фролов, Федор Капитонов Никитин и девица Настасья Николаевна Молчанова. Есть исправление в метрической записи: зачеркнуто (Болховитянов) и исправлено на "Болховити... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1894 ст.

Сын: Болховитин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1895 ст.

Дочь: Болховитина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Есть исправление в метрической записи: зачеркнуто (Болховитинова) и исправлено на "Болховитина". Исправлено по указанию Консистории в 1916 г. №33698.
Рождение ребёнка
15.11.1897 ст.

Сын: Болховитин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
К метрической записи есть пометки: 1) Испр. Ук. Конс. 1916, №33698. 2) Метр. свид. Виктору Болховитину, 14 февр. 1917.
Рождение ребёнка
29.07.1900 ст.

Сын: Болховитин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
к метрической записи есть пометка: Ис. Ук. Кон. 1916, №33698.
Рождение ребёнка
18.02.1902 ст.

Дочь: Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1904 ст.

Дочь: Болховитина Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Есть исправление в метрической записи: зачеркнуто (Болховитинова) и исправлено на "Болховитина". Исправлено по ук. Консистории в 1916 г. №33698.
Рождение ребёнка
20.05.1908 ст.

Сын: Болховитин Борис Михайлоич

Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
к метрической записи есть пометка: Ис. Ук. Кон. 1916, №33698.
Смерть
Неизвестно
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