Болховитянова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1885 ст.
Рождение ребёнка
03.10.1886 ст.
Сын: Болховитин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев
Восприемники: крестьяне Иван Ефимов Фролов, Федор Капитонов Никитин и девица Настасья Николаевна Молчанова. Есть исправление в метрической записи: зачеркнуто (Болховитянов) и исправлено на "Болховити... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1894 ст.
Сын: Болховитин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
08.06.1895 ст.
Дочь: Болховитина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев
Есть исправление в метрической записи: зачеркнуто (Болховитинова) и исправлено на "Болховитина". Исправлено по указанию Консистории в 1916 г. №33698.
Рождение ребёнка
15.11.1897 ст.
Сын: Болховитин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев
К метрической записи есть пометки: 1) Испр. Ук. Конс. 1916, №33698. 2) Метр. свид. Виктору Болховитину, 14 февр. 1917.
Рождение ребёнка
29.07.1900 ст.
Сын: Болховитин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев
к метрической записи есть пометка: Ис. Ук. Кон. 1916, №33698.
Рождение ребёнка
18.02.1902 ст.
Дочь: Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
22.09.1904 ст.
Дочь: Болховитина Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев
Есть исправление в метрической записи: зачеркнуто (Болховитинова) и исправлено на "Болховитина". Исправлено по ук. Консистории в 1916 г. №33698.
Рождение ребёнка
20.05.1908 ст.
Сын: Болховитин Борис Михайлоич
Отец ребёнка: Болховитянов Михаил Андреев
к метрической записи есть пометка: Ис. Ук. Кон. 1916, №33698.
Смерть
Неизвестно