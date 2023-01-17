Болховитин (Болховитянов) Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болховитин (Болховитянов) Владимир Михайлович

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.10.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1886 ст.

Отец: Болховитянов Михаил Андреев

Мать: Болховитянова Мария Николаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: крестьяне Иван Ефимов Фролов, Федор Капитонов Никитин и девица Настасья Николаевна Молчанова. Есть исправление в метрической записи: зачеркнуто (Болховитянов) и исправлено на "Болховити... Показать все
Образование
С ?.09.1898 по ?.06.1905 ст.
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Козловское реальное (коммерческое) училище.
Образование
По 1911 ст.
Императорский лесной институт. Ученый-лесовод 1 разряда.
Смерть
Неизвестно
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