Болховитин (Болховитянов) Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.10.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1886 ст.
Восприемники: крестьяне Иван Ефимов Фролов, Федор Капитонов Никитин и девица Настасья Николаевна Молчанова. Есть исправление в метрической записи: зачеркнуто (Болховитянов) и исправлено на "Болховити... Показать все
Образование
С ?.09.1898 по ?.06.1905 ст.
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Козловское реальное (коммерческое) училище.
Образование
По 1911 ст.
Императорский лесной институт. Ученый-лесовод 1 разряда.
Смерть
Неизвестно