Уразко Александр Васильевич
мужской, родился 09.12.1933, Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
умер Около 2023, Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
ОтецУразко Василий Александров28.12.1906 г.р.
Мать(Царева) Ольга Петровна1908 г.р.
Дети
Уразко Василий АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1933
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уразко Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 2023
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва