Уразко Александр Васильевич 09.12.1933 — найти родственников по фамилии на Familio

Уразко Александр Васильевич

Автор
ЕУ
Уразко Е.

мужской, родился 09.12.1933, Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

умер Около 2023, Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

Отец
Уразко Василий Александров28.12.1906 г.р.
Мать
(Царева) Ольга Петровна1908 г.р.
Дети
Уразко Василий АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1933

Отец: Уразко Василий Александров

Мать: (Царева) Ольга Петровна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразко Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 2023
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

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