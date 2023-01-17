(Царева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Царева) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразко Василий Александров

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразко Василий Александров

Смерть
Неизвестно
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