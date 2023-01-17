(Царева) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уразко Василий Александров
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно