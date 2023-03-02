Жарова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1913

Дочь: Жарова Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Жаров Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Жаров Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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