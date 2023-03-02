Жаров Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жаров Василий Иванович
Мать: Жарова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
18.09.1913
Дочь: Жарова Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Жарова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
04.03.1916
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Жарова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно