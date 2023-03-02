Жаров Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаров Василий Иванович

Мать: Жарова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
18.09.1913

Дочь: Жарова Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Жарова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
04.03.1916

Сын: Жаров Василий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Жарова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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