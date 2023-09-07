Скрябина (Небогатова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябина (Небогатова) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Небогатиков Яков Евсеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1886

Сын: Нолинский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
09.03.1890

Сын: Молотов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябина Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Михаил Прохорович

Смерть
1921
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