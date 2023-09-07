Скрябина (Небогатова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Небогатиков Яков Евсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1886
Сын: Нолинский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
09.03.1890
Сын: Молотов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрябина Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921