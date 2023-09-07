Скрябин Михаил Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1886
Сын: Нолинский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
09.03.1890
Сын: Молотов Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрябина Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрябина Анна Яковлевна
Смерть
1923