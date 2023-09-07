Скрябин Михаил Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Михаил Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрябин Прохор Наумович

Мать: Скрябина Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
06.03.1886

Сын: Нолинский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
09.03.1890

Сын: Молотов Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябина Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Скрябина Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Анна Яковлевна

Смерть
1923
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