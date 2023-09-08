Небогатиков Яков Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небогатиков Евгений Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небогатиков Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небогатиков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небогатиков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небогатиков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небогатиков Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрябина Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно