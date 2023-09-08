Небогатиков Яков Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небогатиков Яков Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиркова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небогатиков Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небогатиков Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небогатиков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небогатиков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небогатиков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небогатиков Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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