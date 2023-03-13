Суровцовы Татіана Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцовы Татіана Анастасія

Суровцовы Татіана Анастасія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Суровцовъ Карпъ

Мать: Суровцова Наталія

Смерть
1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close