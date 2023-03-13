Суровцова (Дедушева) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Дедушева) Наталія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Дедушевъ Анисимъ Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1892

Муж: Суровцовъ Карпъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1893

Дочь: Суровцова Александра

Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
?.11.1894

Дочь: Суровцова Анастасія

Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Суровцовъ Матвей

Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ

Рождение ребёнка
15.07.1901

Сын: Суровцовъ Василій

Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Суровцовъ Петръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ

Рождение ребёнка
1907

Сын: Суровцовъ Григорій

Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Суровцовы Татіана Анастасія

Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ

Рождение ребёнка
1910

Сын: Суровцовъ Александръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ

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