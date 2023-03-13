Суровцова (Дедушева) Наталія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Дедушевъ Анисимъ Ивановъ
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1892
Муж: Суровцовъ Карпъ
Рождение ребёнка
17.03.1893
Дочь: Суровцова Александра
Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
?.11.1894
Дочь: Суровцова Анастасія
Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ
Рождение ребёнка
1898
Сын: Суровцовъ Матвей
Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ
Рождение ребёнка
15.07.1901
Сын: Суровцовъ Василій
Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ
Рождение ребёнка
1903
Сын: Суровцовъ Петръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ
Рождение ребёнка
1907
Сын: Суровцовъ Григорій
Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Суровцовы Татіана Анастасія
Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ
Рождение ребёнка
1910
Сын: Суровцовъ Александръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Карпъ