Гуревич (Нанас) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Нанас) Татьяна Павловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.04.1923

Дата смерти

14.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1923

Отец: Нанас Павел

Мать: Нанас Мария Рафаиловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.05.1948

Дочь: Вейнберг Мила

Отец ребёнка: Гуревич Соломон Айзикович (Аркадьевич)

Рождение ребёнка
12.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуревич Соломон Айзикович (Аркадьевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Соломон Айзикович (Аркадьевич)

Смерть
14.06.1995
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