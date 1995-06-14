Гуревич (Нанас) Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения04.04.1923
Дата смерти14.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1923
Отец: Нанас Павел
Мать: Нанас Мария Рафаиловна
Рождение ребёнка
19.05.1948
Дочь: Вейнберг Мила
Отец ребёнка: Гуревич Соломон Айзикович (Аркадьевич)
Рождение ребёнка
12.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуревич Соломон Айзикович (Аркадьевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1995