Гуревич Соломон (Сёма) Айзикович (Аркадьевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1919
Дата смерти23.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1919
Отец: Гуревич Айзек Шлиомович
Мать: Гуревич Ольга Евсеевна
Рождение ребёнка
19.05.1948
Дочь: Вейнберг Мила
Мать ребёнка: Гуревич Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
12.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуревич Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуревич Татьяна Павловна
Смерть
23.02.1972