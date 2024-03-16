Гуревич Соломон (Сёма) Айзикович (Аркадьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич Соломон (Сёма) Айзикович (Аркадьевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1919

Дата смерти

23.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1919

Отец: Гуревич Айзек Шлиомович

Мать: Гуревич Ольга Евсеевна

Рождение ребёнка
19.05.1948

Дочь: Вейнберг Мила

Мать ребёнка: Гуревич Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
12.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуревич Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуревич Татьяна Павловна

Смерть
23.02.1972
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