Ашихмин Фадей Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Ашихмин Леонтий Тимофеев
Мать: Ашихмина Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Ашихмин Петр Фадеев
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Татьяна Фадеева
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Ефимия Фадеева
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772