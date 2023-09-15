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Ашихмин Фадей Леонтьев

Место рождения

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Ашихмин Леонтий Тимофеев

Мать: Ашихмина Марфа Алексеева

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Ашихмин Петр Фадеев

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Татьяна Фадеева

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Ашихмин Филипп Фадеев

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ашихмин Емельян Фадеев

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Ефимия Фадеева

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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