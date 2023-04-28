Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Ашихмин Петр Фадеев
Отец ребёнка: Ашихмин Фадей Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Татьяна Фадеева
Отец ребёнка: Ашихмин Фадей Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Ашихмин Фадей Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Ашихмин Фадей Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Ефимия Фадеева
Отец ребёнка: Ашихмин Фадей Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772