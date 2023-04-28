Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина Ирина (Орина) Харитонова

Место рождения

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Ашихмин Петр Фадеев

Отец ребёнка: Ашихмин Фадей Леонтьев

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Татьяна Фадеева

Отец ребёнка: Ашихмин Фадей Леонтьев

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Ашихмин Филипп Фадеев

Отец ребёнка: Ашихмин Фадей Леонтьев

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ашихмин Емельян Фадеев

Отец ребёнка: Ашихмин Фадей Леонтьев

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Ефимия Фадеева

Отец ребёнка: Ашихмин Фадей Леонтьев

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Фадей Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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