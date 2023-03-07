Ашихмина Марфа Алексеева
Место рожденияпоч. Пятинский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Пятинский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Ашихмин Леонтий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Татьяна Леонтьева
Отец ребёнка: Ашихмин Леонтий Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772