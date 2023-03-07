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Ашихмина Марфа Алексеева

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Место рождения

поч. Пятинский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Пятинский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Ашихмин Фадей Леонтьев

Отец ребёнка: Ашихмин Леонтий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Татьяна Леонтьева

Отец ребёнка: Ашихмин Леонтий Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Леонтий Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772
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