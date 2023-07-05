Кольцова Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова Параскева Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1827

Сын: Кольцов Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Кольцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кольцов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кольцов Иван Васильевич

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кольцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кольцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
09.06.1840

Сын: Кольцов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кольцов Иван Васильевич

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кольцов Феофан Иванович

Отец ребёнка: Кольцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольцов Яков Иванович

Отец ребёнка: Кольцов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кольцов Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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