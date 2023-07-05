Кольцов Феофан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
24.01.1865
Рождение ребёнка
27.01.1865
Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна
Рождение ребёнка
10.02.1870
Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна
Рождение ребёнка
02.12.1872
Сын: Кольцов Николай Феофанович
Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна
Рождение ребёнка
31.10.1874
Дочь: Анастасия Феофановна
Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.09.1880
Дочь: Фёкла Феофановна
Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.09.1882
Дочь: Шихова Пелагея Феофановна
Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Феофановна
Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольцов Иосиф?? Феофанович
Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Феофановна
Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно