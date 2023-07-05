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Кольцов Феофан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кольцов Иван Васильевич

Мать: Кольцова Параскева Тимофеевна

Бракосочетание
24.01.1865

Жена: Кольцова Афанасия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.01.1865

Сын: Кольцов Иоанн Феофанович

Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.02.1870

Сын: Кольцов Федор Феофанович

Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.12.1872

Сын: Кольцов Николай Феофанович

Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.10.1874

Дочь: Анастасия Феофановна

Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.09.1880

Дочь: Фёкла Феофановна

Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.09.1882

Дочь: Шихова Пелагея Феофановна

Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Феофановна

Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольцов Иосиф?? Феофанович

Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Феофановна

Мать ребёнка: Кольцова Афанасия Алексеевна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольцова Афанасия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно