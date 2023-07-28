Кольцов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
12.06.1862
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Кольцова Мария Никифоровна
Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.05.1864
Сын: Кольцов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Кольцова Мария Никифоровна
Бракосочетание
20.01.1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кольцова Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно