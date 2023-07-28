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Кольцов Андрей Иванович

Место рождения

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кольцов Иван Васильевич

Мать: Кольцова Параскева Тимофеевна

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.06.1862

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Кольцова Мария Никифоровна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.05.1864

Сын: Кольцов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Кольцова Мария Никифоровна

Бракосочетание
20.01.1874

Жена: Кольцова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольцов Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Кольцова Мария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольцова Мария Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно