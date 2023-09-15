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Мамонова Нина Васильевна

Место рождения

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

27.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1939

Отец: Евсеенко Василий Михайлович

Мать: Евсеенко Меланья Самойловна

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
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