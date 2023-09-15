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Мамонова Нина Васильевна
Мамонова Нина Васильевна
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Место рождения
Ипатово
, Ипатовский, Ставропольский край
Дата рождения
27.01.1939
Пол
Женский
Отец
Евсеенко Василий Михайлович
1914 г.р.
Мать
Евсеенко (Чеберкина) Меланья Самойловна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1939
Отец:
Евсеенко Василий Михайлович
Мать:
Евсеенко Меланья Самойловна
Ипатово
, Ипатовский, Ставропольский край
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