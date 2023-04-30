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Евсеенко Василий Михайлович

Место рождения

село Киста Апанасенковский р-н Ставропольский край

Дата рождения

14.01.1914

Дата смерти

Около ?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914

Отец: Евсеенко Михаил Абрамович

Мать: не указана

село Киста Апанасенковский р-н Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.06.1935

Дочь: Вострухина Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Евсеенко Меланья Самойловна

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.06.1937

Дочь: Евсеенко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евсеенко Меланья Самойловна

станица Зеленчукская
Рождение ребёнка
27.01.1939

Дочь: Мамонова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Евсеенко Меланья Самойловна

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Смерть
Около ?.09.1941
Рождение ребёнка
07.11.1941

Дочь: Ажипа Вера Васильевна

Мать ребёнка: Евсеенко Меланья Самойловна

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край