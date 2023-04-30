Евсеенко Василий Михайлович
Место рождениясело Киста Апанасенковский р-н Ставропольский край
Дата рождения14.01.1914
Дата смертиОколо ?.09.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914
Отец: Евсеенко Михаил Абрамович
Мать: не указана
село Киста Апанасенковский р-н Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.06.1935
Дочь: Вострухина Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Евсеенко Меланья Самойловна
Рождение ребёнка
28.06.1937
Дочь: Евсеенко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евсеенко Меланья Самойловна
станица Зеленчукская
Рождение ребёнка
27.01.1939
Дочь: Мамонова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Евсеенко Меланья Самойловна
Смерть
Около ?.09.1941
Рождение ребёнка
07.11.1941
Дочь: Ажипа Вера Васильевна
Мать ребёнка: Евсеенко Меланья Самойловна