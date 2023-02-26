Родин Трофим Игнатов
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Родин Игнат
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.10.1916
Жена: Родина Ксения Ефремова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Родина Ксения Ефремова
Тульская обл., Перемышльский р-н, с. Орля
Смерть
Неизвестно