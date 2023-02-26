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Родин Трофим Игнатов

Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Родин Игнат

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.10.1916

Жена: Родина Ксения Ефремова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Родин Василий Трофимович

Мать ребёнка: Родина Ксения Ефремова

Тульская обл., Перемышльский р-н, с. Орля
Смерть
Неизвестно
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