Родина (Архипова) Ксения Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина (Архипова) Ксения Ефремова

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Место рождения

с.Ропщиц Заборовской волости Калужской губ.

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1878 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Архипов Ефрем

Мать: не указана

с.Ропщиц Заборовской волости Калужской губ.
Бракосочетание
23.10.1916

Муж: Родин Трофим Игнатов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Родин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Родин Трофим Игнатов

Тульская обл., Перемышльский р-н, с. Орля
Смерть
Неизвестно
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