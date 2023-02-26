Родин Игнат
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ксения Игнатьева
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1898
Сын: Родин Трофим Игнатов
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно