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Шайдуров Сергей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1791

Дата смерти

28.11.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1791

Отец: Шайдуров Даниил Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1811

Жена: Шайдурова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
27.03.1812

Дочь: Шайдурова Матрона Сергеевна

Мать ребёнка: Шайдурова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1813

Дочь: Шайдурова Мавра Сергеевна

Мать ребёнка: Шайдурова Ирина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.11.1814
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