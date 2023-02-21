Шайдуров Сергей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1791
Дата смерти28.11.1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1791
Отец: Шайдуров Даниил Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1811
Жена: Шайдурова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1812
Дочь: Шайдурова Матрона Сергеевна
Мать ребёнка: Шайдурова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1813
Дочь: Шайдурова Мавра Сергеевна
Мать ребёнка: Шайдурова Ирина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.11.1814