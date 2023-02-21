Шайдурова (Красильникова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова (Красильникова) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1811

Муж: Шайдуров Сергей Данилович

Рождение ребёнка
27.03.1812

Дочь: Шайдурова Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Шайдуров Сергей Данилович

Рождение ребёнка
03.05.1813

Дочь: Шайдурова Мавра Сергеевна

Отец ребёнка: Шайдуров Сергей Данилович

Бракосочетание
25.01.1815 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
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