Шайдурова (Красильникова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1811
Рождение ребёнка
27.03.1812
Дочь: Шайдурова Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Шайдуров Сергей Данилович
Рождение ребёнка
03.05.1813
Дочь: Шайдурова Мавра Сергеевна
Отец ребёнка: Шайдуров Сергей Данилович
Бракосочетание
25.01.1815 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно