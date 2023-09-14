Попов Иван Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Попов Спиридон Иванович

Мать: Попова Евфимия Терентьевна

Рождение ребёнка
28.12.1882

Дочь: Ефремова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Попова Устинья Федотовна

Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Попова Устинья Федотовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1919
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