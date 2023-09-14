Попов Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
28.12.1882
Дочь: Ефремова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Попова Устинья Федотовна
Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Попова Устинья Федотовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1919