Попова (Спицына) Устинья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Егоров Спицын Федот
Мать: Спицына Марфа Петровна
Рождение ребёнка
28.12.1882
Дочь: Ефремова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Спиридонович
Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Спиридонович
Работа или профессия
Неизвестно