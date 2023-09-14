Попова (Спицына) Устинья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Спицына) Устинья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Егоров Спицын Федот

Мать: Спицына Марфа Петровна

Рождение ребёнка
28.12.1882

Дочь: Ефремова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Спиридонович

Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Спиридонович

Работа или профессия
Неизвестно
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