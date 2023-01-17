село Тамбовка, село Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Тамбовка

Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1759Пестравский Выселок (Тамбовка), с. каз.при р. Большом Иргизе.140472429771009Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Августовская волость
847. Петровский Выселок (Тамбовка), село бывшее государственное, при реке Б. Ир гизе, дворов 296, жителей 2215, церковь православная, лавка, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большеглушицкий район
57476Тамбовкасело52°22'с.ш.50°36'в.д.N-39-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большеглушицкий муниципальный район, Сельское поселение Новопавловка
36608420106с Тамбовкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close