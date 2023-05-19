Ермолаев Захарий Игнатов
Место рожденияТемниковский уезд, Тамбовская губ.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Ермолаев Игнатий
Мать: не указана
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Пономарева Александра Захарова
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
28.05.1900
Дочь: Федосья Захарова
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.08.1907
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
11.03.1910
Сын: Ермолаев Григорий Захаров
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
18.08.1912
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
05.05.1914
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.12.1916
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно