Ермолаев Захарий Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Захарий Игнатов

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ермолаев Игнатий

Мать: не указана

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Ермолаев Еким Захаров

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пономарева Александра Захарова

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
28.05.1900

Дочь: Федосья Захарова

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.08.1907

Сын: Ермолаев Леонтий Захаров

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
11.03.1910

Сын: Ермолаев Григорий Захаров

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
18.08.1912

Сын: Ермолаев Андрей Захаров

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
05.05.1914

Сын: Ермолаев Николай Захаров

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.12.1916

Сын: Ермолаев Федор Захаров

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Иванова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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