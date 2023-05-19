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Ермолаев Леонтий Захаров

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

01.08.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907

Отец: Ермолаев Захарий Игнатов

Мать: Ермолаева Евдокия Иванова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
05.08.1907
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Екатерина Игнатова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно