Ермолаева Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Пономарева Александра Захарова
Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов
Рождение ребёнка
28.05.1900
Дочь: Федосья Захарова
Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.08.1907
Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
11.03.1910
Сын: Ермолаев Григорий Захаров
Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
18.08.1912
Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
05.05.1914
Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.12.1916
Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно