Ермолаева Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ермолаев Еким Захаров

Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пономарева Александра Захарова

Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов

Рождение ребёнка
28.05.1900

Дочь: Федосья Захарова

Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.08.1907

Сын: Ермолаев Леонтий Захаров

Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
11.03.1910

Сын: Ермолаев Григорий Захаров

Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
18.08.1912

Сын: Ермолаев Андрей Захаров

Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
05.05.1914

Сын: Ермолаев Николай Захаров

Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.12.1916

Сын: Ермолаев Федор Захаров

Отец ребёнка: Ермолаев Захарий Игнатов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Захарий Игнатов

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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