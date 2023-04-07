(Степенкова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Степенкова) Елена

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

04.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1974

Отец: Степенков Владимир

Мать: Галина

Казахстан
Бракосочетание
09.10.1993

Муж: Слугин Александр

Рождение ребёнка
16.02.1996

Дочь: Ахметова Анастасия

Отец ребёнка: Слугин Александр

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.10.2000

Сын: Слугин Сергей

Отец ребёнка: Слугин Александр

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