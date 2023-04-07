(Степенкова) Елена
Место рожденияКазахстан
Дата рождения04.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1974
Отец: Степенков Владимир
Мать: Галина
Казахстан
Бракосочетание
09.10.1993
Муж: Слугин Александр
Рождение ребёнка
16.02.1996
Дочь: Ахметова Анастасия
Отец ребёнка: Слугин Александр
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.10.2000
Сын: Слугин Сергей
Отец ребёнка: Слугин Александр