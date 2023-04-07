(Ерофеева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ерофеева) Галина

(Ерофеева) Галина

avatar

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

10.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1946

Отец: Ерофеев Федор

Мать: Ерофеева Анна Андреевна

Казахстан
Бракосочетание
06.03.1966

Муж: Степенков Владимир

Рождение ребёнка
04.10.1967

Сын: Степенков Сергей

Отец ребёнка: Степенков Владимир

Рождение ребёнка
04.05.1974

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Степенков Владимир

Казахстан