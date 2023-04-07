(Ерофеева) Галина
Место рожденияКазахстан
Дата рождения10.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1946
Отец: Ерофеев Федор
Мать: Ерофеева Анна Андреевна
Казахстан
Бракосочетание
06.03.1966
Муж: Степенков Владимир
Рождение ребёнка
04.10.1967
Сын: Степенков Сергей
Отец ребёнка: Степенков Владимир
Рождение ребёнка
04.05.1974
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Степенков Владимир
Казахстан