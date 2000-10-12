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Слугин Сергей
Слугин Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.2000
Пол
Мужской
Отец
Слугин Александр
1970 г.р.
Мать
(Степенкова) Елена
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2000
Отец:
Слугин Александр
Мать:
Елена
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