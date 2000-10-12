Слугин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.2000

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2000

Отец: Слугин Александр

Мать: Елена

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