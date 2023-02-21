(Меньшенина) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньшенина ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1917
Дочь: Маринина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бетехтин Иван Николаевич
деревня Слободка, Подосиновский район
Смерть
До 1940
деревня Слободка, Подосиновский район
Причина смерти: Болезнь