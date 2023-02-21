(Меньшенина) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Меньшенина) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1940

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньшенина ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1917

Дочь: Маринина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бетехтин Иван Николаевич

деревня Слободка, Подосиновский район
Смерть
До 1940
деревня Слободка, Подосиновский район
Причина смерти: Болезнь
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