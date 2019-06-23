Маринина (Бетехтина) Александра Ивановна
Место рождениядеревня Слободка, Подосиновский район
Дата рождения04.03.1917
Дата смерти21.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1917
Отец: Бетехтин Иван Николаевич
Мать: Юлия
деревня Слободка, Подосиновский район
Рождение ребёнка
16.04.1938
Сын: Маринин Владимир
Отец ребёнка: Маринин Василий Григорьевич
Косаревский леспромхоз, Подосиновский район
Рождение ребёнка
16.02.1941
Дочь: Яровикова Нина
Отец ребёнка: Маринин Василий Григорьевич
Косаревский леспромхоз, Подосиновский район
Рождение ребёнка
27.07.1955
Дочь: Блинова Раиса
Отец ребёнка: Маринин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Маринин Василий Григорьевич
Смерть
21.01.1992
пос.Советский Марийской АССР
Похороны
Неизвестно
вятское кладбище Марий Эл