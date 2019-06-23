Маринина (Бетехтина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринина (Бетехтина) Александра Ивановна

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Место рождения

деревня Слободка, Подосиновский район

Дата рождения

04.03.1917

Дата смерти

21.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1917

Отец: Бетехтин Иван Николаевич

Мать: Юлия

деревня Слободка, Подосиновский район
Рождение ребёнка
16.04.1938

Сын: Маринин Владимир

Отец ребёнка: Маринин Василий Григорьевич

Косаревский леспромхоз, Подосиновский район
Рождение ребёнка
16.02.1941

Дочь: Яровикова Нина

Отец ребёнка: Маринин Василий Григорьевич

Косаревский леспромхоз, Подосиновский район
Рождение ребёнка
27.07.1955

Дочь: Блинова Раиса

Отец ребёнка: Маринин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Маринин Василий Григорьевич

Смерть
21.01.1992
пос.Советский Марийской АССР
Похороны
Неизвестно
вятское кладбище Марий Эл
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