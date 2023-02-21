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Бетехтин Иван Николаевич

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Место рождения

деревня Слободка, Подосиновский район Архангельская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Бетехтин Николай

Мать: не указана

деревня Слободка, Подосиновский район Архангельская область
Рождение ребёнка
04.03.1917

Дочь: Маринина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Юлия

деревня Слободка, Подосиновский район
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветехтин Владимир

Мать ребёнка: Татьяна

деревня Слободка, Подосиновский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветехтин Иван

Мать ребёнка: Татьяна

деревня Слободка, Подосиновский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Татьяна

деревня Слободка, Подосиновский район
Смерть
Неизвестно
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