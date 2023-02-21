Бетехтин Иван Николаевич
Место рождениядеревня Слободка, Подосиновский район Архангельская область
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Бетехтин Николай
Мать: не указана
деревня Слободка, Подосиновский район Архангельская область
Рождение ребёнка
04.03.1917
Дочь: Маринина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Юлия
деревня Слободка, Подосиновский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветехтин Владимир
Мать ребёнка: Татьяна
деревня Слободка, Подосиновский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветехтин Иван
Мать ребёнка: Татьяна
деревня Слободка, Подосиновский район
Смерть
Неизвестно