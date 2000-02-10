Максимович (Сорокина /Sorokin Сорокин) Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимович (Сорокина /Sorokin Сорокин) Елена Ефимовна

Место рождения

St Petersburg, Russia

Дата рождения

10.03.1923

Дата смерти

10.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1923

Отец: /Sorokin ? /Jefim Арсентьевич

Мать: Sorokina (Smirnova Cмирнова Smirnov Смирнов) Vera Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Maksimovitch Максимович Vladimir Владимир

Отец ребёнка: Maksimovich (Nata Максимович) Fedosi Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Рождение ребёнка
30.04.1947

Сын: Maksimovitsch (Nata Максимович) Juri Федосьевич

Отец ребёнка: Maksimovich (Nata Максимович) Fedosi Яковлевич

Смерть
10.02.2000
Похороны
Неизвестно

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