Максимович (Сорокина /Sorokin Сорокин) Елена Ефимовна
Место рожденияSt Petersburg, Russia
Дата рождения10.03.1923
Дата смерти10.02.2000
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1923
Отец: /Sorokin ? /Jefim Арсентьевич
Мать: Sorokina (Smirnova Cмирнова Smirnov Смирнов) Vera Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Рождение ребёнка
30.04.1947
Сын: Maksimovitsch (Nata Максимович) Juri Федосьевич
Отец ребёнка: Maksimovich (Nata Максимович) Fedosi Яковлевич
Смерть
10.02.2000
Похороны
Неизвестно