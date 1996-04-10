Maksimovich (Nata Максимович) Fedosi Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maksimovich (Nata Максимович) Fedosi Яковлевич

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Место рождения

смоленская обл., монастырщинский р-н, дер. Слобода

Дата рождения

28.01.1913

Дата смерти

10.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1913

Отец: Максимович Яков Фёдорович

Мать: Максимович (Максимович) Мария Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Maksimovitch Максимович Vladimir Владимир

Мать ребёнка: Максимович (Сорокина /Sorokin Сорокин) Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
30.04.1947

Сын: Maksimovitsch (Nata Максимович) Juri Федосьевич

Мать ребёнка: Максимович (Сорокина /Sorokin Сорокин) Елена Ефимовна

Смерть
10.04.1996
Причина смерти: атеросклероз
Похороны
Неизвестно

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