Maksimovich (Nata Максимович) Fedosi Яковлевич
Место рождениясмоленская обл., монастырщинский р-н, дер. Слобода
Дата рождения28.01.1913
Дата смерти10.04.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1913
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1947
Сын: Maksimovitsch (Nata Максимович) Juri Федосьевич
Мать ребёнка: Максимович (Сорокина /Sorokin Сорокин) Елена Ефимовна
Смерть
10.04.1996
Причина смерти: атеросклероз