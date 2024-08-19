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/Sorokin ? /Jefim Арсентьевич

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Место рождения

дер. Назарьево, Ярославская обл., Russian Federation

Дата рождения

1878

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
магазин в С-Петербурге
Рождение ребёнка
?.10.1910

Сын: Сорокин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Sorokina (Smirnova Cмирнова Smirnov Смирнов) Vera Сергеевна

Рождение ребёнка
?.07.1917

Дочь: Kubõshkina (/Sorokina Сорокина /Sorokin Сорокин) Nadezhda Ефимовна

Мать ребёнка: Sorokina (Smirnova Cмирнова Smirnov Смирнов) Vera Сергеевна

Рождение ребёнка
05.10.1919

Дочь: (Sorokina/Sorokin Сорокин) Ljubov Sorokin Сорокин/

Мать ребёнка: Sorokina (Smirnova Cмирнова Smirnov Смирнов) Vera Сергеевна

Рождение ребёнка
10.03.1923

Дочь: Максимович (Сорокина /Sorokin Сорокин) Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Sorokina (Smirnova Cмирнова Smirnov Смирнов) Vera Сергеевна

Смерть
1932

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