/Sorokin ? /Jefim Арсентьевич
Место рождениядер. Назарьево, Ярославская обл., Russian Federation
Дата рождения1878
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
магазин в С-Петербурге
Рождение ребёнка
?.10.1910
Рождение ребёнка
?.07.1917
Дочь: Kubõshkina (/Sorokina Сорокина /Sorokin Сорокин) Nadezhda Ефимовна
Мать ребёнка: Sorokina (Smirnova Cмирнова Smirnov Смирнов) Vera Сергеевна
Рождение ребёнка
05.10.1919
Дочь: (Sorokina/Sorokin Сорокин) Ljubov Sorokin Сорокин/
Мать ребёнка: Sorokina (Smirnova Cмирнова Smirnov Смирнов) Vera Сергеевна
Рождение ребёнка
10.03.1923
Дочь: Максимович (Сорокина /Sorokin Сорокин) Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Sorokina (Smirnova Cмирнова Smirnov Смирнов) Vera Сергеевна
Смерть
1932